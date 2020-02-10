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16:28

Эсеры отстаивают "народную" детскую площадку на Васильевском острове

фото ЗакС политика Эсеры отстаивают "народную" детскую площадку на Васильевском острове

Петербургские справедливороссы добиваются сохранения детской площадке в конце Большого проспекта Васильевского острова (двор дома 84), которую построили на средства местных жителей и которую чиновники собираются уничтожить.

По сведениям социал-демократов, формальным поводом для намерения демонтировать площадку стало критическое сообщение на портале "Наш Санкт-Петербург", в котором утверждалось, будто бы "народное" оборудование во дворе нарушает закон, является самовольным и мешает автомобилистам парковаться.

"Требование о сносе объекта благоустройства само по себе абсурдно. Если город не обеспечил жителей инфраструктурой, то пусть постараются хотя бы не уничтожать созданное руками петербуржцев. Кроме того, сама система работы портала «Наш Санкт-Петербург» дискредитировала себя: ради отработки обращений, администрации районов и другие ведомства порой предпринимают действия, противоречащие логике и здравому смыслу", - объяснил свой протест депутат ЗакСа Алексей Ковалев.

Законотворец обратился с просьбой не допустить демонтажа к вице-губернатору Евгению Елину. Он также настаивает на проверке деятельности упомянутого выше интернет-ресурса.


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