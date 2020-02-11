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15:48

Дмитриева, Трохманенко и Четырбок внесли законопроект о компенсациях жертвам терактов

фото ЗакС политика Дмитриева, Трохманенко и Четырбок внесли законопроект о компенсациях жертвам терактов

В Петербурге пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуаций предложили выплачивать фиксированные суммы до 3 млн рублей. Родственникам погибших предложено также выплачивать ежемесячные пенсии в размере 15 тысяч рублей.

Соответствующий проект закона на рассмотрение регионального Законодательного собрания внесла лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева, депутат этой фракции Сергей Трохманенко и председатель парламентского комитета по законодательству, единоросс Денис Четырбок, сообщил ЗАКС.Ру в пресс-службе Партии роста.

В настоящее время размер и порядок выплаты единовременной помощи пострадавшим гражданам устанавливается специальным постановлением регионального правительства. Депутаты предлагают закрепить эту процедуру законом.

Так, членам семьи погибшего в ходе теракта или чрезвычайной ситуации предлагается выплачивать 3 млн рублей в равных долях. На такую же сумму смогут претендовать жертвы, получившие тяжкий вред здоровью. В случае среднего вреда компенсация составит 2 млн рублей, легкого – 1 млн рублей.

В проекте закона прописано, что материальная помощь должна оказываться вне зависимости от того, перечисляют ли деньги пострадавшим федеральные власти.

Кроме того, членам семей погибших в результате терактов или ЧС предлагается выплачивать ежемесячную пенсию в размере 15 тысяч рублей. На такие пенсии смогут претендовать родственники жертв крушения самолета ТУ-154 в Донецкой области 22 августа 2006 года и поезда «Невский экспресс» 27 ноября 2009 года, а также погибших в результате взрыва самолета Airbus A321, следовавшего из Шарм-Эль-Шейха в Петербург 31 октября 2015 года, и взрыва в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля 2017 года.

В Партии роста уточнили, что проект закона был подготовлен Дмитриевой еще в 2017 году вскоре после взрыва в петербургском метрополитене.

«Сейчас речь идет, в первую очередь, о дополнительных выплатах из бюджета Санкт-Петербурга по потере кормильца, до достижения 18 лет. Эта норма закона касается тех, кто уже потерял близких в результате чрезвычайной ситуации, либо теракта на 1 января 2020 года. Прошло очень много времени, надеюсь, что мы сможем, наконец, добиться положительного юридического заключения и принять закон, который давно ждут пострадавшие и родственники погибших», - передает слова Дмитриевой пресс-служба партии.


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