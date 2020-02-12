Эсеры снова попытались полностью запретить снюс в Петербурге

Фракция «Справедливая Россия» в Заксобрании Петербурга в очередной раз предложила наложить полный запрет на продажу бестабачной никотиновой продукции (снюса) в регионе. Соответствующую поправку депутат Надежда Тихонова озвучила на заседании ЗакСа 12 февраля.

Депутат от «Единой России» Денис Четырбок назвал поправку популистской и заявил, что городской парламент не имеет полномочий принимать такие инициативы. Он напомнил, что такой же позиции придерживаются прокурор Петербурга Сергей Литвиненко и юридическое управление ЗакСа. Субъекты федерации, которые уже приняли решения о полном запрете снюса, по словам единоросса, столкнулись с протестом прокурора.

Тихонова ответила, что принятие поправки могло бы «дать отсрочку» до вступления в силу федерального законопроекта о запрете снюса. Четырбок на это возразил, что федеральные органы власти просто не смогут работать по исполнению предложенного варианта закона.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что понимает обеспокоенность Тихоновой и «в душе» тоже за полный запрет.

В результате поправка эсеров одобрена не была, а законопроект о снюсе прошел второе чтение ЗакСа.

Сергей Еремеев

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