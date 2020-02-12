"Россия - последняя надежда Бога на Земле": Макаров высказался за упоминание всевышнего в Конституции

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поддерживает предложение патриарха Кирилла изменить преамбулу Конституции, добавив в нее упоминание Бога. Об этом спикер ЗакСа заявил журналистам на брифинге 12 февраля.

- Поддерживаю позицию святейшего патриарха Кирилла. Россия - православная страна, последняя надежда Бога на Земле, - сообщил спикер ЗакСа.

По его словам, закрепить упоминание всевышнего в Конституции необходимо для каждого верующего в стране, вне зависимости от вероисповедания.

Отметим, что Макаров не в первый раз называет Россию последней надеждой Бога. В сентябре 2017 года он сказал то же самое, выступая перед участниками крестного хода на площади Александра Невского.

Сергей Еремеев

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