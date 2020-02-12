Макаров объяснил историю своего экс-соратника Калядина на примере листка бумаги

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров на брифинге 12 февраля в очередной раз прокомментировал скандал вокруг казино, которое нашли в квартире у его бывшего советника и экс-главы МО «Введенский» Олега Калядина.

Председатель Заксобрания решил проиллюстрировать свое отношение к конфликту и взял в руки листок бумаги, который через несколько секунд скомкал.

- Вот она репутация. Белая, незапятнанная. А потом получается репутация вот такой вот скомканной, - объяснил свои действия Макаров. – Нет утюга, который позволит разгладить скомканную репутацию. Нет этого утюга.

По мнению спикера, Калядин должен понести уголовную ответственность. Также необходимо проверить полицейских, которые длительное время не замечали подпольный игорный дом, добавил Макаров.

- У меня тоже вызывает это чувство недоумения. А что, не получали информацию участковые? А что, жители, которые живут в этом подъезде, не давали информацию в правоохранительные органы? С этим необходимо тоже разбираться, - отметил спикер.

Напомним, рулетка, столы для игры в покер и игровые автоматы полицейские и нацгвардейцы обнаружили в квартире главы МО «Введенский» в ночь на 8 февраля. Калядин заявил, что сдавал жилье в аренду и не знал, что там происходит. Менее чем через два дня он покинул пост главы муниципалитета и был исключен из партии «Единая Россия». Ранее он был одним из ближайших соратников Вячеслава Макарова. Спикер ЗакСа в 2017 году советовал губернатору Георгию Полтавченко взять Калядина на должность заместителя главы Петроградского района.

О политической карьере бывшего единоросса и экс-руководителя муниципалитета читайте в материале ЗАКС.Ру.

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