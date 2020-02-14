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9:30

Памфилова сравнила стоимость голосования по поправкам в Конституцию с бюджетом выборов президента

фото ЗакС политика Памфилова сравнила стоимость голосования по поправкам в Конституцию с бюджетом выборов президента

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что стоимость всероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть сравнима со стоимостью президентских выборов, передают «Ведомости». Согласно отчету ЦИК, выборы президента обошлись бюджету более чем в 14 млрд рублей.

Памфилова пояснила, что голосование будет проходить без «таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов», но «следует учитывать необходимость донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами». По ее словам, следует использовать мобильное приложение и другие возможные способы информирования потенциальных участников голосования: около 108,5 млр человек.

Оптимальным было бы провести голосование в апреле, считает Памфилова. «С одной стороны, это время позволяет к нему подготовиться, а с другой – не затягивать с  проведением, поскольку в сентябре будет единый день голосования и смешать обе кампании невозможно»,  - пояснила она.

Ранее стало известно, что основная рассматриваемая дата голосования – 22 апреля. Президент Владимир Путин накануне говорил о необходимости назначить голосование на будний день, который должен быть объявлен выходным.

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