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11:22

ЦИК разработает мобильное приложение, разъясняющее поправки к Конституции

фото ЗакС политика ЦИК разработает мобильное приложение, разъясняющее поправки к Конституции

Специалисты Центризбиркома намерены разработать специальное мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут подробно ознакомиться с полным текстом вносимых в Конституцию изменений, уведомила глава ЦИК Элла Памфилова в разговоре с "Коммерсантом".

"Полный текст поправок мы попробуем донести до каждого в доступном виде. В том числе Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок. Мы обсуждали такую возможность, когда предполагали, что нам это будет поручено", - пояснила Памфилова.

Кроме того, продолжила председатель ЦИК, будет также сформирован единый информационный бюллетень, который обязательно будет представлен на всех будущих участках для голосования.

"Законодатель еще решает, сколько будет поправок, но уже понятно, что ни в какой бюллетень они вместиться не могут. Текст поправок может быть очень объемным, а бюллетень должен быть прост и понятен", - подытожила Памфилова.

Накануне, напомним, Владимир Путин сообщил, что день для голосования по конституционным коррективам должен быть обязательно будним, который необходимо "трансформировать" в выходной. Предположительно, это будет 22 апреля.

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