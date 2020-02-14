В Кремле считают нормальным, что члены рабгруппы по поправкам не читали Конституцию

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков не видит проблемы в том, что некоторые из членов рабочей группы по подготовке конституционных изменений не читали текст Основного закона страны.

"Дело в том, что подавляющее большинство населения нашей страны вряд ли читало Конституцию. Гражданам это не нужно, гражданам главное, чтобы их основополагающие права были гарантированы", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

Вопрос прозвучал во время ежедневного брифинга: у Пескова спросили, не странно ли, что входящая в состав рабгруппы спортсменка Елена Исимбаева, которая наравне с остальными принимает участие в разработке корректив, не читала Конституцию.

"Даже если Исимбаева и не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта - важнейшего направления в целом в социальной жизни страны, в государственной деятельности", - парировал Песков.

Днем ранее, напомним, Владимир Путин, выразивший намерение провести "обновление" Конституции, сообщил, что день для голосования по конституционным коррективам должен быть обязательно будним, который необходимо "трансформировать" в выходной. Предположительно, это будет 22 апреля.