Всех задержанных на "конституционной" акции в Петербурге отпустили из полиции

Из 78 отдела полиции отпустили последних задержанных на акции против изменения Конституции. Это случилось между 5 и 6 часами утра, сообщает Telegram-канал "Агит Россия". Шесть человек, пребывавшие в отделе, вышли на свободу без составления протоколов об административном правонарушении: Александр Тонконогов, Мария Малышева, Александр Бабушкин, Дельшот Умурзаков, Сергей Лазарев и Владимир Присмыцкий.

До того из 1 отдела полиции отпустили еще девятерых. Известно, что на координатора "Агит России" Павла Иванкина составили протокол по статье о нарушении правил проведения митингов.

Активисты жаловались на то, что их долго удерживают в автозаке и никуда не везут. Одному из них даже стало плохо из-за того, что он надышался выхлопными газами.

Акция проходила около Московского вокзала. На ней участники требовали у власти отказаться от намерения переписывать основной закон страны.