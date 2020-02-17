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17 февраля, 18:48

Володин поведал, когда законопроект об изменениях Конституции пройдет второе чтение

фото ЗакС политика Володин поведал, когда законопроект об изменениях Конституции пройдет второе чтение

После заседания Совета Государственной думы её спикер Вячеслав Володин известил, что второе чтение законопроекта о внесении корректив в действующую Конституцию может состояться 10 марта, информирует ТАСС.

"Депутаты поддержат предложение президента. Мы видим, большое количество поправок поступает. Дополнительное время позволит более качественно проработать предложения", - пояснял ранее Володин.

Изначально предполагалось, что второе чтение инициативы пройдет в середине февраля.

Проект закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты федерального собрания 20 января. Перед этим, 15 числа, он объявил о необходимости конституционной реформы.

Всенародное голосование может пройти уже 22 апреля.

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