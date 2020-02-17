Володин поведал, когда законопроект об изменениях Конституции пройдет второе чтение

После заседания Совета Государственной думы её спикер Вячеслав Володин известил, что второе чтение законопроекта о внесении корректив в действующую Конституцию может состояться 10 марта, информирует ТАСС.

"Депутаты поддержат предложение президента. Мы видим, большое количество поправок поступает. Дополнительное время позволит более качественно проработать предложения", - пояснял ранее Володин.

Изначально предполагалось, что второе чтение инициативы пройдет в середине февраля.

Проект закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты федерального собрания 20 января. Перед этим, 15 числа, он объявил о необходимости конституционной реформы.

Всенародное голосование может пройти уже 22 апреля.