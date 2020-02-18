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17:45

Все осужденные фигуранты дела "Сети" в Пензе обжаловали приговор

фото ЗакС политика Все осужденные фигуранты дела "Сети" в Пензе обжаловали приговор

Фигуранты дела «Сети» в Пензе обжаловали свои приговоры, передает «Интерфакс».

Первыми апелляции еще 14 февраля подали адвокаты Дмитрия Пчелинцева и Михаила Кулькова. 17 февраля это сделали защитники Ильи Шакурского и Армана Сангынбаева. Теперь апелляции направили адвокаты Максима Иванкина, Василия Куксова. Адвокат еще одного фигуранта – Андрея Чернова – отправит жалобу в суд по почте до конца дня.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что совет отреагирует на дело «Сети» только после изучения судебных материалов. При этом члены СПЧ готовят заявление в поддержку фигурантов.

10 февраля фигурантов дела «Сети» в Пензе приговорили в общей сложности к 86 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. В  основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

Ожидать результатов апелляции ранее предложил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он заявил, что вопросом проверки заявлений о пытках подсудимых Кремль не занимается, но «принимает к сведению» резонанс вокруг дела. 

*«Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России

 
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