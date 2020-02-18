Фигуранта "московского дела" Баршая приговорили к условному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Андрея Баршая к трем годам условно, передает «Медиазона».

Баршая обвиняли в том, что он на акции протеста 27 июля в Москве с разбегу толкнул в спину полицейского. Он признан виновным в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд решил, что доказательства его вины допустимы и нет оснований не доверять показаниям потерпевшего сотрудника полиции. Доводы стороны защиты суд счел несостоятельными.

Также суд решил, что Баршай не находился в состоянии аффекта и мог осознавать характер и «общественную опасность» своих действий. При этом адвокаты настаивали, что он мог толкнуть полицейского в спину в состояние аффекта, в которое его привели действия потерпевшего.

Прокуратура запрашивала для Баршая 3,5 года колонии. Сам потерпевший, полицейский Александр Козлов, говорил, что претензий к подсудимому у него нет, и он бы хотел «ограничиться условным сроком».