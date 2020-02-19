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10:55

Единороссы отказались защищать от застройки Муринский парк и другие зеленые зоны Петербурга

фото ЗакС политика Единороссы отказались защищать от застройки Муринский парк и другие зеленые зоны Петербурга

Большинство депутатов Заксобрания Петербурга от «Единой России» на заседании 19 февраля отказались голосовать за включение в перечень зеленых насаждений общего пользования участок в Муринском парке, на территории которого планируется строительство спорткомплекса Nova Arena 2. Соответствующие поправки внесли беспартийный депутат Михаил Амосов и лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова.

Амосов заявил, что обсуждаемый участок достался инвестору, компании «Анна Нова» в результате «кумовской коррупционной схемы». Депутат отметил, что в Калининском районе есть две другие зоны, на которых можно построить этот объект.

Ходунова обратила внимание, что за Муринский парк уже давно бьются местные жители.

- Давайте облегчим жизнь жителей района, сколько можно им по судам ходить, - предложила коммунистка.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что сам за то, чтобы «писать зеленую книгу», но проголосовать за поправки оппозиционеров не может. Он обратил внимание на то, что участок в Муринском парке обременен договором аренды, и предложил Амосову добиться снятия этого обременения.

Отметим, что ранее по инициативе самого Макарова ЗакС включил в перечень ЗНОП участок на улице Большая Разночинная, который находится в частной собственности компании, аффилированной с холдингом «Бронка групп».

Добавим, что помимо Муринского парка единороссы отказались защищать от застройки еще несколько городских территорий. В том числе - в парке 300-летия Санкт-Петербурга и в Удельном парке. Их предложила отнести к перечню ЗНОП коммунистка Ирина Иванова.

Сергей Еремеев


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