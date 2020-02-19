Быков: Чувство праздника на избирательных участках в России будет всегда

Писатель и публицист Дмитрий Быков отреагировал на инсайдерскую информацию, согласно которой на голосовании за поправки в Конституцию от организаторов ожидают создание 70-процентной явки, 60-процентного одобрения и праздничной атмосферы. Не сомневается он, что удастся достигнуть только последнего из перечисленных пункта: этот феномен, отмечает Быков, в России по не совсем понятным ему причинам возник и продолжает жить с незапамятных времен.

"Это праздник нашего общего соучастия, а есть ли более сладостное чувство? Это соучастие в великой государственной лжи. Это причастность к круговой поруке единой имитации. Главное же — это праздник абсолютной собственной безответственности: они навязали нам комедию выборов, они нарисуют себе любые цифры, от нас ничего не зависит, ура!", - пишет автор в колонке для издания "Собеседник".

По мнению Быкова, "праздник соучастия в обмане" объединяет начальников, телеведущих и даже скрепляет многие семьи.

Ожидается, что за готовящиеся поправки в Конституцию россиянам предложат проголосовать 22 апреля - в будний день, который президент Владимир Путин пожелал сделать выходным.