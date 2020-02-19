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14:20

Получивший условный срок фигурант "московского дела" Баршай не настроен обжаловать приговор

фото ЗакС политика Получивший условный срок фигурант "московского дела" Баршай не настроен обжаловать приговор

Московский студент Андрей Баршай, накануне получивший от суда трехлетний условный срок за насилие по отношению к представителю власти на митинге прошлым летом, расценивает судебное решение как удачу для себя и поэтому не собирается подавать апелляцию.

"Мы с Григорием Сергеевичем и Светланой Николаевной (адвокатами - прим. ЗАКС.Ру) перекинулись парой слов буквально после самого освобождения. Я думаю, скорей всего, нет. Мы еще этот вопрос плотно не обсуждали. Но когда у нас условное наказание — это победа, то, я думаю, смысла особого нет", - рассказал он в студии "Эха Москвы".

Активист повторил мысли, изложенные им в ходе следствия и в ходе судебных процессов: его показания - правда, и побудило его толкнуть правоохранителя невозможность смотреть на применяемое насилие по отношению к другим демонстрантам.

Несмотря на длительное пребывание в СИЗО, в вузе Баршаю удалось сохраниться: в настоящий момент он находится в академическом отпуске.

На летних московских митингах его участники выступали за честные выборы и допуск к выборам в столичный парламент независимых кандидатов. Добиться выполнения своих требований им не удалось. Одиннадцать человек получило реальные сроки лишения свободы.

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