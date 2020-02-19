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14:24

Новый знак почетным меценатам Петербурга напомнил Амосову эмблему НАТО

фото ЗакС политика Новый знак почетным меценатам Петербурга напомнил Амосову эмблему НАТО

Эскиз памятного знака почетным меценатам Петербурга похож на логотип НАТО, заявил депутат Михаил Амосов во время обсуждения поддержки меценатской деятельности в Заксобрании 19 февраля. Он обратил внимание, что это тоже четырехлучевая звезда.

Председатель парламентского комитета по законодательству, член «Единой России» Денис Четырбок удивился такому сравнению. По его словам, ни у кого из членов рабочей группы, ответственной за утверждение этого эскиза, таких ассоциаций не возникло.

Четырбок предложил Амосову предложить собственные варианты памятного знака.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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