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26 февраля, 10:30

«Рубки ухода» прошли второе чтение в ЗакСе Петербурга

фото ЗакС политика «Рубки ухода» прошли второе чтение в ЗакСе Петербурга

Законопроект единороссов Марии Щербаковой, Дениса Четырбока и Веры Сергеевой, вводящий в закон о зеленых насаждениях понятие «рубки ухода» 26 февраля был одобрен депутатами городского парламента во втором чтении.

Согласно документу, рубки ухода - это осуществление мероприятий по опиливанию и (или) обрезке части деревьев, кустарников, направленных на создание благоприятных условий роста деревьев, кустарников с целью формирования устойчивости зеленых насаждений.

Ко второму чтению свои поправки к проекту единороссов внес представитель «Справедливой России» Алексей Ковалев. Он предложил прописать в законе, что основанием для рубки ухода или уничтожения зеленых насаждений может стать только акт экспертизы, который в свою очередь должен рассматриваться комиссией, в составе которой будут депутаты Законодательного собрания и муниципалитетов. Получить порубочный билет можно было бы только спустя пять дней после публикации решения этой комиссии.

Кроме того, эсер предложил исключить из закона о зеленых насаждениях пункт, согласно которому уничтожение зелени может быть правомерным в случае строительства, реконструкции или капитального ремонта на основании выданного разрешения. Юридическое управление городского парламента в своем заключении об этой поправке предположило, что предложение может создать сложности в правоприменительной практике. 

В итоге поправки Ковалева к законопроекту приняты не были. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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