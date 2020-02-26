Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

Президент Владимир Путин согласился с предложение провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова.

«Владимир Владимирович только что согласился с этим [предложением], поэтому мы исходим из этого», - сказал Крашенинников.

По его словам, в законе будет прописано, что голосование пройдет 22 апреля, в среду, и этот день будет объявлен нерабочим.

«Это будет связано с теми выходными, которые существуют в Трудовом кодексе», - добавил Крашенинников.

О том, что 22 апреля считается основной рассматриваемой датой голосования, ранее сообщали источники. Было точно известно, что голосование пройдет в будний день, который будет объявлен выходным.