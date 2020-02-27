Максим Шевченко возмутился конституционной поправкой о детях как о "достоянии России"

Публицист и политик Максим Шевченко на своем YouTube-канале проанализировал поправки в Конституцию, одобренные президентом Владимиром Путиным на встрече со специальной рабочей группой накануне, 26 февраля. Наиболее бурную его реакцию вызвала поправка, в которой говорится о детях как о "важнейшем достоянии России" и "необходимости бережного отношения к ребенку". Для Шевченко эти формулировки - "демагогические", но хуже всего, считает он, то, что они никак не отражают реального положения дел, которое, напротив, его ужасает. Общественного деятеля совершенно не устраивает ни то, как "оптимизируются" провинциальные школы, ни то, что бесплатные школьные завтраки преподносятся как великая награда, ни отношение государства к детям с тяжелыми заболеваниями.

Мыслимо ли это было в советское время, чтобы на лечение больного ребенка собирали деньги? А если не соберутся эти деньги, ребенок что, помереть должен при вашем "бережном отношении"?! Позор просто. Государство должно финансировать лечение и содержание детей. В Конституции должно быть записано - дети до обретения трудоспособности имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, образование и кормление. Пусть ваши друзья, господин Путин, раскошеливаются - не из бюджета брать. — Максим Шевченко

По его убеждению, бережное отношение к детям демонстрировало только советское государство.

Поправки в Конституцию, которых разработали около 900, пройдя отбор, будут предложены россиянам на голосовании 22 апреля. Этот день объявлен выходным.