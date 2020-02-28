Для Удальцова сверхважно, как по поправкам в Конституцию проголосует КПРФ

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, которому продолжают не давать покоя готовящиеся поправки в Конституцию, выделил важный аспект грядущего голосования за них - сначала депутатского, а потом всенародного. Принципиально существенно в этом неизбежном процессе для него то, наберется ли смелости думская фракция КПРФ проголосовать "против" или же Кремль подавит ее волю, склонив все системные партии к консенсусу наподобие крымского. Сам Удальцов, рассчитывает на первый сценарий, поскольку второй, по его мнению, разрушительно подействует на все оппозиционное сообщество в целом.

"Это больно ударит по всему лево-патриотическому движению. Оппоненты с огромным удовольствием тут же обвинят коммунистов в пособничестве антинародной власти и будут мусолить эту тему еще очень долго. На таком фоне входить в федеральные избирательные кампании будет непросто", - написал он в статье для издания "Свободная пресса".

По словам политика, в свете описанной им дилеммы момент предельно ответственный, в том числе и потому, что в Кремле сидят умелые "мошенники".

Что же касается поспешности, с которой власть хочет принять поправки, то Удальцов придерживается той версии, что в России готовят досрочные выборы президента. В свою очередь, этот шаг делается потому, с высокой долей вероятности предполагает Удальцов, что Владимиру Путину как можно скорее необходимы отдых и лечение.