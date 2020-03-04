Макаров считает, что петербуржцы должны "кланяться в пояс" росгвардейцам

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил, что сотрудники Росгвардии "заслуживают не просто благодарности, а чтобы при их появлении срывали шапки и кланялись им в пояс".

Депутаты Законодательного собрания на заседании 4 марта приняли решение наградить нескольких сотрудников Росгвадрии, в том числе главного петербургского нацгвардейца Михаила Соболева.

Депутат Максим Резник призвал коллег голосовать против, посочувствовав тому, что боевые офицеры вынуждены охранять власть от своего народа.

В ответ на это Макаров выступил с трибуны в защиту росгвардейцев. Он, в частности, заявил, что этих людей нужно лелеять и носить на руках.

- Когда встречаете такого офицера, снимите шапку, поклонитесь и скажите спасибо, - посоветовал жителям города спикер ЗакСа.

Парламентское большинство поддержало инициативу о награждении силовиков. Против проголосовали только четыре депутата.

Сергей Еремеев

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