Макаров сравнил организаторов митингов с боевыми офицерами

Спикер Заксобрания Петербурга, полковник запаса Вячеслав Макаров («Единая Россия») прокомментировал поправки в закон о митингах, которые городской парламент принял на заседании 4 марта.

Он отметил, что принятые документы разработаны в строгом соответствии с федеральным законодательством и направлены в первую очередь на безопасность участников массовых публичных мероприятий.

- Всегда, когда заявляют публичные акции, всегда надо думать о безопасности, - заявил Макаров.

По его словам, подобно офицерам, перед боем изучающим карты, организаторы митингов, прежде чем их заявить, должны продумать вопрос сохранности участников.

Процесс обсуждения поправок в Мариинском дворце был полностью открытым и демократическим, отметил спикер.

Напомним, представители «Единой России» отказались голосовать за принятие всех поправок от оппозиции, либерализующих региональный закон о митингах. Вместе с тем по предложению комитета по законодательству количество городских гайд-парков было сокращено с восьми до четырех. Комитет также предложил вновь разрешить проводить акции у зданий государственной власти.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.