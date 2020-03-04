Песков не видит ущемления прав этносов в поправке о государствообращующем народе в России

Поправка в Конституцию о статусе русского языка как языка государствообразующего народа не приведет к ущемлению прав других национальностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никоим образом», - приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, может ли упоминание в Основном законе государствообразующего народа привести к ущемлению прав и интересов других национальностей, проживающих в России.

По словам Пескова, в Конституции предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, культурную самобытность, а также оказывать поддержку соотечественникам за рубежом. По его мнению, «безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен».

Говоря о том, зачем вводить новое понятие «государствообразующий народ», Песков заявил, что вот-вот начнется «разъяснительная кампания, будет много обсуждений на этот счет, и вы получите ответы на свои вопросы». Он отказался комментировать предложения внести в Конституцию фразу о передаче предками веры в бога, заявив, что здесь «не дискуссионный клуб, а конференц-колл».