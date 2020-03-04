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4 марта, 15:25

Шульман все больше тревожит "словоблудие" в конституционных поправках и их юридические последствия

фото ЗакС политика Шульман все больше тревожит "словоблудие" в конституционных поправках и их юридические последствия

Политолог Екатерина Шульман, следящая за ходом конституционных изменений, на текущем их этапе столкнулась с максимальной путаницей для себя. 24 окончательных поправки, поданные президентом на утверждение Госдумой во втором чтении, сформулированы, с ее точки зрения, предельно абстрактно и больше напоминают ценностные ультраконсервативные декларации. Сквозь текст следующей поправки пробраться ей удалось с большим трудом: "Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство".

"РФ сохраняет память предков. Предки, в свою очередь, передали нам — каким-то нам — идеалы некие. Как можно передать преемственность, трудно понять. И РФ, объединенная тысячелетней историей, сохраняя это всё, признает исторически сложившееся государственное единство. Чье государственное единство признает Российская Федерация? Минута пошла. Свое или вообще?" - прокомментировала Шульман нововведение в авторской радиопрограмме.

Однозначного ответа на этот вопрос у ученого не имеется. Еще больше ее удивляет, что идеологические поправки, затрагивающие самые разные сферы жизни, почему-то вносятся в статью Конституции, целиком посвященную государственной территории.

"При чем тут дети, при чем тут бог и при чем тут «государственное единство, исторически сложившееся в памяти предков», понять затруднительно. Мы, тем не менее, выражаем обеспокоенность этим всем словотворчеством, если не сказать словоблудием", - отметила она, иронично добавив, что столь тяжелые формулировки с обилием родительных падежей и эфемерных понятий, вероятно, писали люди, в совершенстве владеющие "государственнообразущим языком".

Не лишены, по мнению радиоведущей, задумки Владимира Путина и порой фантастических противоречий, способных, как она говорит, породить когнитивный диссонанс у читающего их.

"Про мужчин и женщин у нас появляется. Опять же непонятно где и непонятно, что из этого следует юридически, но тем не менее появляется. Что-то там дети должны слушаться старших и опять же кушать кашу. Что-то там про бога. Хотя положение о том, что Российская Федерация является светским государством, остается у нас в первой части Конституции и никуда не девается оттуда", - подчеркнула Шульман.

Госдума рассмотрит поправки 10 марта. После предполагаемого принятия и подписания закона президентом россиянам предложат за эти поправки проголосовать 22 апреля.

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