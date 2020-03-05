Памфилова назвала время старта кампании по голосованию по поправкам в Конституцию

Кампания по всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию стартует в день, когда вступит в силу вторая статья соответствующего законопроекта, который пока проходит чтение в Госдуме, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

По словам Памфиловой на Общероссийском электоральном медиафоруме, президент распоряжением правомерно возложил на ЦИК и избирательную систему России подготовку к организации голосования. «Вот уже то, что будет касаться порядка проведения голосования - это начнёт действовать, когда начнёт действовать вторая статья [закона]», - пояснила она.

ЦИК представит логотип и слоган кампании, вероятно, 11 марта, сообщила Памфилова. По ее словам, «уже сейчас» в регионах будут формировать «билборды, плакаты, все, все, что касается общероссийского голосования».

Невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке, голосование будет пакетным, отметила Памфилова. «Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет <…>, это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая», - заметила она.

Один из участников форума сравнил пакет поправок с комплексным обедом, где одно из блюд есть не хочется.

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», - ответила Памфилова.

По ее мнению, каждый может внимательно ознакомиться с пакетом поправок, поразмышлять, посмотреть, что к чему, и для себя решить, что перевешивает.

«Главные параметры, которые волнуют и важны для большинства, для всех наших граждан, они закрепляются, это остается, это важно. <…> Что перевешивает: то, что меня греет, и то, что я поддерживаю, или то, что категорически я не приемлю», - заключила глава ЦИК.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. 10-11 марта законопроект пройдет второе-третье чтение Госдумы, затем уйдет на одобрение в Совет Федерации. Президент Владимир Путин может подписать закон к 18 марта – годовщине присоединения Крыма к России.