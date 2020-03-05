«Яблочники» из «Литейного округа» не смогли попасть в здание муниципалитета из-за отсутствия воды

Представителям фракции «Яблоко» в муниципальном совете МО «Литейный округ» вечером 4 марта не удалось попасть внутрь здания муниципалитета на инициированное ими заседание.

По словам мундепа Сергея Трошина, за несколько часов до назначенного времени выяснилось, что помещение МО закрыли из-за отсутствия в нем воды. Депутаты провели заседание в ближайшей арке. «Яблочник» Арсений Афиногенов сообщил ЗАКС.Ру, что присутствовали 11 человек, в том числе самовыдвиженка Марияна Сорокина.

- Чтобы совет не бездействовал, мы провели формальное заседание с пунктом в повестке «Разное». Пара-тройка депутатов выступили на тему публичных слушаний по бюджету. После этого заседание закрыли. Все решения по существу, надеюсь, будут приниматься с Павлом Валерьевичем Дайняком, - заявил Афиногенов.

Он уточнил, что, согласно временному регламенту, утвержденному «яблочниками» еще в сентябре, заседания местного совета должны проходить каждую первую среду месяца. Позже Дзержинский районный суд признал это постановление незаконным, однако мундепы обжаловали решение первой инстанции в Горсуде. Рассмотрение апелляции назначено на 30 марта.

Афиногенов рассказал, что вел переговоры с и.о. главы муниципалитета, членом «Единой России» Павлом Дайняком о проведении совместного заседания. Переговоры, по его словам, закончились безрезультатно. Дозвониться до Дайняка ЗАКС.Ру не удалось.

Напомним, по итогам состоявшихся в сентябре выборов большинство мест в муниципальном совете «Литейного округа» получили представители «Яблока». Уже после подведения итогов голосования на сайте Минюста появился документ о поправках в устав «Литейного округа», принятых за четверо суток до дня выборов. Если раньше для избрания главы муниципального совета было достаточно 11 голосов «за», теперь выбрать его стало возможным только голосами как минимум 13 муниципалов. При этом представителям «Яблока» в совете досталось 11 мест, депутатам от «Единой России», в том числе Дайняку, - восемь, еще один мандат получила самовыдвиженка. До определения нового главы его обязанности исполняет руководитель прошлого созыва, то есть Дайняк. 22 января Горсуд подтвердил законность этих поправок. Позже Дзержинский районный суд признал незаконными все решения муниципального совета «Литейный округ». Речь идет о решениях, принятых по инициативе «Яблока». Единороссы за полгода сделали только одну попытку созвать заседание местных муниципалов.

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