Невзоров развенчал поправку о "государствообразующих языке и народе"

Петербургский публицист Александр Невзоров нашел самой смешной из предлагаемых к принятию поправок в Конституцию ту, которая закрепляет за русским языком и за русским народом статус государствообразующих. Именно с ней, по его мнению, представители власти самым наглядным образом сели в лужу, "приревновав к славе стендаперов и тоже желая смешить народ". Объясняет он свой взгляд просто: это не может быть правдой и даже не может быть выгодной ложью. При этом спикер отмечает, что для изрядной части патриотического сообщества традиционно представляет гордость отсылка к временам, когда знать изъяснялась охотнее всего по-французски.

Что касается народа, то здесь для Невзорова дела обстоят еще более комично.

"Проблема заключается в том, что в разное время подавляющее большинство этого народа было представлено рабами, которые, как коровы, козы или чемоданы, находились в собственности тех, кто русского языка преимущественно не знал и говорил по-французски. Если кто-то и решал заняться государствообразованием, то этот процесс государствообразования мог быть быстро очень прерван, поскольку любого государствообразователя в любую минуту могли продать, заложить, выпороть на конюшне до смерти или угнать куда-нибудь в рекруты", - поиронизировал он в авторской радиопрограмме.

Напомним, что в число резонансных поправок, которые президент Владимир Путин должен будет подписать в качестве закона 18 марта, вошла поправка с упоминанием бога, а также поправка, закрепляющая союз мужчины и женщины как единственно возможную форму брака. Глава ЦИК Элла Памфилова выступает за то, чтобы перед всенародным голосованием за измененение основного закона не вводился традиционный для электоральных мероприятий день тишины.