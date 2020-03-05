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5 марта, 18:15

Радзиховский выделил два главных мотива для переписывания Конституции

фото ЗакС политика Радзиховский выделил два главных мотива для переписывания Конституции

Политолог и публицист Леонид Радзиховский рассказал о своем окончательном осмыслении тех мотивов, которые двигали главным инициатором внесенных в Госдуму поправок в Конституцию - президентом Владимиром Путиным. С точки зрения эксперта, движут главой государства два наиболее существенных стремления, и первое из них - желание поскорее уйти со своего поста. Этим отчасти Радзиховский объясняет спешку, с которой процедура в настоящий момент проводится. В интерпретации политолога, править до 2024 Путин больше не хочет или не может. Именно поэтому, гласит рассуждение, нужно создать искусственный повод, который наконец снимет груз президентской ответственности с национального лидера.

"Нужно принимать весь этот фейк, потому что через два года после избрания сказать: "Извините, я ухожу", - это очень странно, ни в какие ворота не лезет. Ельцин сказал "я ухожу" всего за три месяца. Если ты уходишь через два года, тебе нужно предъявить очень весомые аргументы. Ты же не просто пишешь заявление об уходе по собственному желанию, у тебя должность немножко не такая", - расширил он свою мысль в интервью каналу Sobinews.

Второе объяснение заключается в желании законсервировать созданную самим же Путиным систему - и совсем не обязательно, чтобы продолжать в каком-либо качестве ею управлять. Мотивация, подчеркивает аналитик, здесь может быть не узурпаторской, а в некотором роде бескорыстно-идеологической, и подобные примеры в новейшей истории бывали.

"Мордашов, владелец "Северстали", объявил, что создает какой-то фонд, в котором будут его дети, чтобы они руководили его компанией после его ухода. Он не может оставить компанию на произвол судьбы, это десятки, если не сотни тысяч людей, он хочет обеспечить управляемость компании на годы вперед. Цари для этого создают династию, но у Путина династии нет, и он пытается оставить микс из идеологии и административного аппарата", - заключил публицист.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выступает за то, чтобы перед апрельским плебисцитом по вопросу изменения Конституции не устанавливался традиционный для электоральных мероприятий день тишины. Уже объявлено о том, что гражданам будет доступна опция досрочного голосования.

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