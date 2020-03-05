Ройзман предложил свои поправки в Конституцию

Политик Евгений Ройзман, призывающий к бойкоту голосования за предлагаемые властью поправки в Основной закон и относящийся к ним пренебрежительно и насмешливо, предложил альтернативные поправки, на его взгляд, напротив, весьма серьезные. Первая из них заключает в себе популярный в либерально-демократической среде посыл - это сокращение срока президентской власти до четырех лет и запрет на занятие должности первого лица в течение более чем двух сроков. Вторая поправка, по мнению Ройзмана, еще более важная и сущностная.

"Я бы очень жестко прописал обязанности президента и, самое главное, ответственность президента за ухудшение уровня жизни граждан, за недоступность медицины и качественного образования, за несохранение своего населения, что является самой главной настоящей задачей президента. Ну и, конечно же, за совершенно дикую внешнюю политику, из-за которой на наших глазах наши ближайшие соседи и православные народы становятся нашими врагами", - высказался он на собственном YouTube-канале.

Ответственность в виде отзыва или импичмента для Ройзмана - недостаточная.

Ранее свои поправки, провозгласив их "народными", озвучил левый политик Сергей Удальцов, настаивающий на отмене итогов приватизации и запрете для частных лиц распоряжаться природными ресурсами.

За поправки, текст которых оперирует историческими, идеологическими и семейными аспектами, россиянам предстоит проголосовать уже после их принятия - 22 апреля. Будет использоваться в том числе и форма досрочного голосования.