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6 марта, 11:03

СМИ: Запрет на недвижимость за границей для чиновников и депутатов не будут вносить в Конституцию

фото ЗакС политика СМИ: Запрет на недвижимость за границей для чиновников и депутатов не будут вносить в Конституцию

В проект поправок в Конституцию России не вошел запрет на владение иностранной недвижимости для депутатов и чиновников, иначе им бы пришлось продать ее или уйти со своих постов, пишут «Ведомости» со ссылки на источники.

По словам собеседников издания,подобные предложения – это поправки президента Владимира Путина, «его тема», для него важно, чтобы у чиновников и депутатов не было иностранных счетов и гражданства, чтобы в будущем к власти не мог прийти кто-то, связанный с заграницей.

«Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников. Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на нее может появиться в федеральном законе», - отметил источник.

Поправки о запрете на владение недвижимости за рубежом вносили депутаты Госдумы Николай Арефьев и Константин Слыщенко. Их отклонили.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. 10-11 марта законопроект пройдет второе-третье чтение Госдумы, затем уйдет на одобрение в Совет Федерации. Президент Владимир Путин может подписать закон к 18 марта – годовщине присоединения Крыма к России.

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