18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

6 марта, 12:04

"Яблоко" обжаловало распоряжение о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию в Верховном суде

фото ЗакС политика "Яблоко" обжаловало распоряжение о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию в Верховном суде

«Яблоко» обратилось в Верховный суд, оспаривая распоряжение президента Владимира Путина об организации всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщили представители партии.

По мнению заявителей, Путин превысил свои полномочия и нарушил несколько федеральных законов. Так, в ст. 84 Конституции в полномочиях президента по назначению голосований прописаны назначение референдума и выборов в Госдуму, а о назначении всеобщего голосования ничего не говорится. Также в «Яблоке» заявили, что распоряжение «нарушает право граждан жить в правовом государстве» и право самой партии участвовать в выработке решений органов власти. Считают в партии распоряжение нарушающим еще один закон – «Об основных гарантиях избирательных прав»: в нем об общероссийском голосовании о поправках в Конституцию речи не идет.

В связи с этим «Яблоко» просит Верховный суд признать распоряжение об организации подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию недействительным.

Ранее Верховный суд уже рассматривал подобный иск от члена УИК № 2566 Москвы. Иск был отклонен, поскольку суд решил, что каких-либо обязанностей «непосредственно на членов участковых избирательных комиссий данным распоряжением не накладывается».

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Их инициировал президент в январе в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Среди предложений – ужесточить требования к кандидатам в президенты, сократить количество президентских сроков до двух, установить приоритет российского права над международным.

Также Путин внес поправку о том, что Россия – преемник СССР, упоминание о сохранении памяти предков, идеалах, вере в бога и о браке как союзе мужчины и женщины. Эти предложения президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировать не смог, но пообещал, что Путин своевременно это пояснит.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

6 марта, 18:58 «Что вы знаете о Конституции?»: Как набирают волонтеров к 22 апреля

6 марта, 18:29 Путин не собирается возглавлять усиливающийся поправками в Конституцию Госсовет

6 марта, 16:49 Московское голосование по поправкам в Конституцию сопроводят играми и развлечениями

6 марта, 16:49 Наблюдение без правил

6 марта, 16:41 Незнание основного закона страны не станет преградой для желающих стать "Волонтерами Конституции"

6 марта, 11:03 СМИ: Запрет на недвижимость за границей для чиновников и депутатов не будут вносить в Конституцию

5 марта, 20:57 Шлосберг объяснил, чем плох бойкот голосования по поправкам в Конституцию

5 марта, 19:40 Ройзман предложил свои поправки в Конституцию

5 марта, 18:15 Радзиховский выделил два главных мотива для переписывания Конституции

5 марта, 17:14 Невзоров развенчал поправку о "государствообразующих языке и народе"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
6 марта, 21:20 Захарова осудила французские власти за закрытие дела об избиении российской корреспондентки

6 марта, 20:29 Быков: Устрашение коронавирусом связано с целью вновь опустить "железный занавес"

6 марта, 19:59 В Московском районе начали строить новую школу

6 марта, 19:10 В честь политзэков в Петербурге снова проводят метропикеты

6 марта, 18:58 «Что вы знаете о Конституции?»: Как набирают волонтеров к 22 апреля

6 марта, 18:29 Путин не собирается возглавлять усиливающийся поправками в Конституцию Госсовет

6 марта, 18:07 В связи с коронавирусом петербургских чиновников отговаривают выезжать за рубеж

6 марта, 17:44 Экоактивисты засвидетельствовали ночное сжигание мусора в Колтушах

6 марта, 17:17 В Иваново Путин услышал девушку, пожелавшую выйти за него замуж

6 марта, 16:49 Московское голосование по поправкам в Конституцию сопроводят играми и развлечениями

6 марта, 16:49 Наблюдение без правил

6 марта, 16:41 Незнание основного закона страны не станет преградой для желающих стать "Волонтерами Конституции"

6 марта, 16:06 Коронавирус нашли еще у шести человек на территории РФ

6 марта, 15:50 По делу Голунова обыскали управление московской полиции

6 марта, 15:27 Невзоров благодарен протоиерею Смирнову за искренность

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru