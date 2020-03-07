Милонов дал оценку "божественной" поправке в Конституцию

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов встал на защиту поправки в Конституцию, в которой говорится о боге, вопреки тому, что в том же тексте основного закона Россия признается светским государством.

"Вера в Бога - это то, что объединяет наш народ реально. Мусульман, христиан. Там не написано, что вера - в Иисуса Христа. Мы говорим - вера в сакральное, вера во Всевышнего. Для 95 процентов населения это не пустые слова", - подчеркнул он в эфире авторской передачи на радио "Комсомольская правда в Петербурге".

При этом на неоднократно заданный вопрос о том, кто именно писал текст поправки о Боге, Милонов конкретно ответить затруднился. По его словам, это было добровольным коллективным творчеством представителей большинства представленных в Госдуме партий.

За поправки или против них россияне проголосуют в сделанный выходным днем 22 апреля - уже после их юридического принятия.

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