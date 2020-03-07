На Юго-Западе мундеп встал в пикет против изменения Конституции

Депутат-самовыдвиженец из муниципального совета МО «Южно-Приморский» Валерий Веремейчик провел акцию протеста, встав в одиночный пикет возле ЖК "Балтийская жемчужина" с протестным плакатом. На плакате, апеллируя к своим полномочиям члена ТИК, был сформулирован протест против внесения поправок в Конституцию.

За поправки россиян заманивают проголосовать 22 апреля - уже после их законодательного оформления. Большинство независимых политологов сомневаются в законности процедуры. "Жанр" ее не могут определить даже официально: это и не референдум, и не выборы в традиционном их формате.

Ранее депутат Веремейчик боролся с местной проблемой - с прокладыванием через пляж у Финского залива трассы, которой недовольны жители "Балтийской жемчужины".

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