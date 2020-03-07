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7 марта, 18:11

Петербуржцы вышли на защиту ризницы Спаса на Крови

фото ЗакС политика Петербуржцы вышли на защиту ризницы Спаса на Крови

Несколько десятков граждан, включая депутата ЗакСа Бориса Вишневского, вышли к стенам Спаса на Крови с протестными плакатами и требованиями на них, недовольные сведениями о возможной передаче нескольких помещений РПЦ в последние недели.

Петербуржцы обозначили свое намерение не допустить передачи ризницы Спаса в ведение РПЦ, о чем пишут СМИ и пока аккуратно высказывается Смольный.

Отметим, что в конце февраля депутат Максим Резник обратил внимание на то, что, по всей видимости, в планы митрополита Варсонофия входило получить весь собор, однако, когда информация дошла до массового пользователя, планы были скорректированы.

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Фотография: Activatica.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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