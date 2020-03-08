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12:06

Шульман об актуальной редакции поправок в Конституцию: Текст плохой

фото ЗакС политика Шульман об актуальной редакции поправок в Конституцию: Текст плохой

Специалист по законодательству, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман в преддверии утверждения поправок в Конституцию дала свою оценку тому, как в целом менялось их содержание и текст начиная с января, когда они были заявлены. Динамика, в ее понимании, отрицательная.

"Я бы не сказала, что высокий уровень дискуссии вокруг этого. Уровень текста низкий, вот это грустно. Текст плохой. В первом варианте текст был плох, во втором варианте текст в некоторой степени еще хуже, потому что очень видно попытку в очень узких рамках действующей Конституции всунуться со своими положениями, которые туда не влезают", - отетила она в интервью каналу RTVi.

Одним из самых опасных изменений, вносимых в Основной закон, для ученого является поправка о детях как о некоем "государственном достоянии".

"Государство должно стремиться к тому, чтобы у ребенка была семья, а не к тому, чтобы ему стать родителем. Не может политический институт быть родителем, как он не может быть сексуальным партнером, извините меня, и не надо даже воображать, что это может получиться", - рассудила Шульман.

Предложенные президентом поправки выставят на суд населения 22 апреля в форме некоего плебисцита - уже после их утверждения.

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