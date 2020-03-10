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11:47

ЛДПР и СР проголосуют за поправки в Конституцию, КПРФ - не станет

фото ЗакС политика ЛДПР и СР проголосуют за поправки в Конституцию, КПРФ - не станет

Думские фракции ЛДПР и "Справедливая Россия" намерены поддержать во втором чтении пакет конституционных изменений, пишет Znak.com, ссылаясь на собственные источники.

В частности, эсеры проголосуют за внесение корректив, так как в законопроекте учтены 14 их предложений.

Ранее сегодня "Интерфакс" известил о том, что фракция КПРФ откажется отдавать свои голоса за поправки. При этом коммунисты собираются поддержать предложенные президентом изменения, так как в них отображения желания компартии.

Третье чтение по законопроекту о поправках в Конституцию состоится завтра, 11 марта. Через день, 12 марта, проголосовать за коррективы должны Заксобрания регионов, завершающим этапом будет одобрение Совфеда.

Общероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля - этот день превентивно сделают выходным.

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