Политолог Бианки: Путин может высказаться против обнуления президентских сроков

Политолог Валентин Бианки в разговоре с ЗАКС.Ру 10 марта предположил, что президент России Владимир Путин может высказаться против обнуления президентских сроков. Глава государства в очередной раз сообщит, что не собирается оставаться на своем посту, считает политолог.

При этом он отмечает, что тогда мало смысла в предложении депутата Государственной Думы Валентины Терешковой обнулить президентские сроки. Бианки считает, что это предложение не инициатива Путина.

- Я могут ошибаться. Просто сам механизм как это вносится – всё с голоса. [Спикер Госдумы Вячеслав] Володин объявляет перерыв и идет позвонить президенту, то есть он абсолютно не в курсе, - сказал политолог.

Он также добавил, что о назначении довыборов в Госдуму говорили давно. По мнению политолога, это уже отчасти считалось принятым решением. Бианки отметил, что при назначении досрочных выборов в Госдуму логично назначить и досрочные выборы президента.

- Если это надо сделать для того, чтобы изменились полномочия, не понятно, почему это не касается президента? – задал риторический вопрос политолог.

Напомним, на заседании Госдумы 10 марта Терешкова предложила убрать ограничение по президентским срокам или обнулить их – чтобы действующий глава государства мог избраться по новой Конституции. Для подготовки этой поправки парламент ушел на перерыв на 1,5 часа. Володин сообщил о намерении обсудить вопрос с Путиным. Позже в СМИ появилась информация, что президент прибудет в Госдуму после 15:00 часов.

София Саттарова