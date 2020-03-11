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12:37

"Движение демократического обновления" призывает к голосованию против поправок в Конституцию

фото ЗакС политика "Движение демократического обновления" призывает к голосованию против поправок в Конституцию

Минувшим вечером, 10 марта, сразу после того, как единоросс Валентина Терешкова предложила обнулить все президентские сроки Владимира Путина, сторонники "Движения демократического обновления" предлагают горожанам прийти на общероссийский референдум по внесению изменений в Конституцию и оставить свой голос в графе "против". Сами активисты поступят аналогичным образом.

"ДДО призывает к участию в голосовании и голосованию против поправок, принятых Государственной Думой. «Последней каплей» стала поправка Терешковой, фактически обнуляющая сроки и устанавливающая пожизненное президентство Путина", - рассказали активисты ЗАКС.Ру.

Ранее сегодня федеральные парламентарии утвердили в окончательном чтении пакет конституционных изменений.

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