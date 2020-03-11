Совет Федерации одобрил пакет поправок в Конституцию

Члены Совета Федерации проголосовали за принятие законопроекта, вносящего поправки в текст Конституции, передает РИА "Новости". Из 164 голосовавших сенаторов одобрили инициативу 160 человек.

В этот же день, 11 марта, в третьем и окончательном чтении законопроект утвердили депутаты Государственной думы.

Ожидается, что 18 марта, в шестую годовщину присоединения Крыма к России, документ подпишет президент Владимир Путин, ранее одобривший идею обнуления всех своих четырех сроков ради возможности избираться снова.