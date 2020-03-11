«Яблоко» продолжило акцию против обнуления президентских сроков Путина на Невском проспекте

Петербургское отделение партии «Яблоко» вышло на одиночное пикетирование против обнуления президентских сроков Владимира Путина и других его поправок в Конституцию. Акция проходит 11 марта на Невском проспекте у станции метро «Гостиный двор», передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Первым в пикет встал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. По словам соорганизатора акции Вадима Ваганова, в акции 11 марта планируют принять участие около пяти-семи человек.

Ранее сегодня «яблочники» уже провели серию одиночных пикетов у здания Законодательного собрания Петербурга. Глава партии Николай Рыбаков также анонсировал всероссийскую акцию своих сторонников 12 марта.

На заседании во вторник, 10 марта, Госдума приняла во втором, а в среду, 11 марта, - в третьем чтениях поправки в Конституцию, в том числе предложение Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Владимира Путина, что позволит ему идти на новые выборы в 2024 году. О реакции петербургских политиков на это решение читайте в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова

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