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16:56

«Яблоко» продолжило акцию против обнуления президентских сроков Путина на Невском проспекте

фото ЗакС политика «Яблоко» продолжило акцию против обнуления президентских сроков Путина на Невском проспекте

Петербургское отделение партии «Яблоко» вышло на одиночное пикетирование против обнуления президентских сроков Владимира Путина и других его поправок в Конституцию. Акция проходит 11 марта на Невском проспекте у станции метро «Гостиный двор», передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Первым в пикет встал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. По словам соорганизатора акции Вадима Ваганова, в акции 11 марта планируют принять участие около пяти-семи человек.

Ранее сегодня «яблочники» уже провели серию одиночных пикетов у здания Законодательного собрания Петербурга. Глава партии Николай Рыбаков также анонсировал всероссийскую акцию своих сторонников 12 марта. 

На заседании во вторник, 10 марта, Госдума приняла во втором, а в среду, 11 марта, - в третьем чтениях поправки в Конституцию, в том числе предложение Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Владимира Путина, что позволит ему идти на новые выборы в 2024 году. О реакции петербургских политиков на это решение читайте в материале ЗАКС.Ру.

 

София Саттарова


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