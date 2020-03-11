Украшение избирательных участков центра Москвы к голосованию по Конституции оценили в 12 млн рублей

Центральный административный округ Москвы начал подготовку к голосованию по вопросу изменения Конституции. На оформление избирательных участков в ЦАО выделили в общей сложности 11,9 млн рублей.

Заказчиком выступает ГКУ "Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Центрального административного округа". Вечером 10 марта учреждение объявило десять закупок на оформление участков к 22 апреля для каждого из районов ЦАО.

Согласно сметам расходов, избирателей будут встречать арки из воздушных шаров 3х2м стоимостью более 7 тысяч рублей каждая. Чтобы день голосования по поправкам в основной документ страны запомнился, столичные УИКи оборудуют стендами для фотографирования и тематическими пресс-воллами. На каждом участке также можно будет найти по 5 табличек формата А3, с которыми можно будет сделать фото.

Также в смету входит оформление столов членов УИК, доставка, монтаж и демонтаж оборудования, обновление навигационных указателей, баннеров и информационных стендов.

Дешевле всего обойдется украшение участков в районе Якиманка (423 тысячи рублей). Самым дорогим может стать оформление Таганского района (2,1 млн рублей).

Кроме того, ГКУ "Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Центрального административного округа" намерена закупить 570 переносных ящиков для голосования. Начальная цена контракта составляет 1,7 млн рублей.