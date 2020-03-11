ВОЗ официально признала существование пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила на тематическом брифинге о том, что уровень распространения коронавируса можно назвать пандемией. Ранее представители организации ограничивались термином "чрезвычайная ситуация", а "эпидемия" с несколькими очагами.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, которого цитирует ТАСС, встревожен тем, что из десятков стран не приходит информации о фактах инфицирования граждан, а из другой категории стран приходят цифры, выглядящие как потенциально заниженные. Главное для спикера - сдерживание угрозы. Гебрейесус призвал государства "предпринимать срочные и агрессивные действия".

11 марта стало известно о восьми новых случаях инфицирования коронавирусом в России, сообщает РИА "Новости". Все они - отечественные граждане. В тот же день правительство ограничило авиарейсы в Италию, Германию, Францию и Испанию, о чем пишет "Медуза". Летать теперь в эти страны можно только пользуясь столичным аэропортов Шереметьево.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, не спешит с ограничением массовых мероприятий в городе, несмотря на зарегистрированные случаи инфицирования жителей.

Вирус зародился в Китае в начале января. Более всего ему подвержены пожилые граждане и люди с ослабленным иммунитетом. Всего насчитывается более трех тысяч смертей от инфекции и более ста тысяч случаев заражения.

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