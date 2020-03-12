Макаров объяснил необходимость изменения Конституции общественным запросом на перемены

По мнению спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, поправки в основной закон страны вносятся потому, что в обществе "обозначился запрос на перемены". Об этом председатель городского парламента заявил в ходе заседания 12 марта.

- Конституция - это наш миродержавный уклад, - отметил Макаров.

Рассуждая о поправке, которой президент Владимир Путин предложил прописать, что брак - это союз между мужчиной и женщиной, спикер ЗакСа признался, что не может представить себе, как заседающие в городском парламенте депутаты-полковники смогли бы пойти в атаку с флагами ЛГБТ в руках.

Также Макаров рассказал, что два дня подходил к пикетчикам, протестующим против изменения Конституции и спрашивал, служили ли они в армии. По словам спикера, каждый раз звучал отрицательный ответ. Этих пикетчиков Макаров назвал с парламентской трибуны "отрицателями Отечества". Активность противников исправления основного закона страны он объяснил " пиаром ради пиара".

- Люди не хотят, чтобы их раскалывали, раскачивали и полуправдили, - добавил спикер.

Напомним, поправкой депутата Госдумы от "Единой России" Валентиной Терешковой предлагается обнулить президентские сроки Владимира Путина и дать ему возможность управлять страной до 2036 года.

Второе чтение президентских поправок в основной закон России состоялось 10 марта, третье - 11 марта. В тот же день документ одобрил Совет Федерации. Ожидается, что президент подпишет закон 18 марта.

Сергей Еремеев

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