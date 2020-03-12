Резник вошел в комиссию по вопросу прекращения трансляции ЗакСа

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник вошел в комиссию, которой предстоит узнать, кто виноват в том, что 12 марта во время обсуждения в городском парламенте поправок в Конституцию на сайте ЗакСа не велась видеотрансляция. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам парламентарий.

О том, что такая рабочая группа будет создана в ходе заседания объявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Спикер поручил возглавить ее своему заместителю Сергею Соловьеву.

Сам Макаров заявил, что в отсутствии трансляции виновата компания "Мегафон", которая по госконтракту обеспечивает показ заседаний.

Отметим, что видеотрансляция возобновилась уже после критических выступлений оппозиционных депутатов о поправках в Конституцию и перед речью Макарова с парламентской трибуны.

Напомним, ЗакС большинством голосов одобрил поправки в Конституцию. Против проголосовали беспартийные депутаты Михаил Амосов и Максим Резник, Борис Вишневский из "Яблока" и Александр Рассудов из КПРФ. За поправки проголосовали полным составом фракции "Единая Россия" и ЛДПР. Воздержались "Справедливая Россия" и Партия роста, а также Ольга Ходунова и Ирина Иванова из КПРФ.

Сергей Еремеев

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