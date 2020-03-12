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10:35

Именно в день голосования по изменению Конституции в ЗакСе отключена трансляция заседания

фото ЗакС политика Именно в день голосования по изменению Конституции в ЗакСе отключена трансляция заседания

Впервые за довольно длительный срок на сайте Заксобрания Петербурга не ведется видеотрансляция заседания: именно сегодня, 12 марта, депутаты должны одобрить закон об изменении Конституции.

Когда парламентарий Максим Резник поспешил указать на данное обстоятельство, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что он компанию "Мегафон", которая организует показ, якобы заранее предупреждал о переносе заседания, поэтому сам не понимает, почему вещание не ведется.

Добавим, на онлайн-трансляцию заседаний петербургского парламента было выделено 459 тысяч рублей.

Все региональные парламенты России рассматривают измененную редакцию Конституции в один день. У Мариинского дворца с утра пикетируют противники изменения основного закона страны и предоставления Владимиру Путину возможности управлять страной до 2036 года.

Напомним, второе чтение президентских поправок в основной закон России состоялось 10 марта. Они, в частности, уточняют, что одно лицо не может возглавлять страну более двух сроков. Перед обсуждением вопроса депутат от “Единой России” Валентина Терешкова предложила обнулить количество президентских сроков Владимира Путина, чтобы тот в 2024 год смог заново переизбраться. Путин сказал, что поддержит идею, если за нее выскажутся Конституционный суд и граждане России в ходе всенародного голосования 22 апреля. 

11 марта поправки утвердили в окончательном третьем чтении депутаты Госдумы и одобрили члены Совета Федерации.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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10:35 Именно в день голосования по изменению Конституции в ЗакСе отключена трансляция заседания

10:25 Четырбоку не жалко 15 млрд рублей из бюджета на всенародное голосование по Конституции

10:10 Только один депутат Заксобрания Петербурга проголосовал против обсуждения поправок в Конституцию

10:06 Психолога, назвавшего внесение поправок в Конституцию "госпереворотом", перестали звать на НТВ

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