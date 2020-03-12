Веллера покорность народа смущает больше, чем обнуление президентских сроков

Публицист и философ Михаил Веллер прокомментировал возможное обнуление президентских сроков Владимира Путина. Саркастически высказавшись "Приехали!", он, тем не менее, совершенно не удивлен тому, что у власти снова получилось навязать свою авторитарную повестку. В его представлении, бессилие россиян насчитывает как минимум 28 лет, и за это время можно было разучиться бороться за свою свободу и за свою страну. Ни расстрел парламента в 1993 года и принятие ультрапрезидентской Конституции в том же году, ни "болотные" протесты, к сожалению Веллера, ничему не научили соотвечественников, и он все больше склонен объяснять неким укорененным характером народа, его непреходящим тяготением к покорности и рабству.

"Дорогие учительницы, вы вбрасывали бюллетени? А вот теперь у вас нет права плакать про маленькие зарплаты, про то, что родители над вами измываются, а ученики делают что хотят. Вы все это сами себе организовали своими руками. Все те, которые остались сидеть дома, не выходя на голосование, чтобы за кого угодно голосовали, только не за того, кого вам сажают на шею - "ни фига, мы посидим дома" - что ж, ну и сидите!", - произнес он на своем YouTube-канале.

По его словам, хорошая власть может быть только "у сильных, храбрых и умных". В противном случае для Веллера человек - это раб, способный только высказывать никому не нужные жалобы.

Инициативу депутатов ГД о наделении президента Путина снова избираться в конечном счете примет или не примет Конституционный суд.