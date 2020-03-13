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Поправки в Конституцию

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12:51

Навальный о голосовании по поправкам: Это просто грандиозное шоу для развода пенсионеров

фото ЗакС политика Навальный о голосовании по поправкам: Это просто грандиозное шоу для развода пенсионеров

Политик Алексей Навальный предположил, что практически всем понимающим россиянам ясна вся "липовость" процедуры "всенародного" голосования по поправкам в Конституцию и, соответственно, бессмысленность участия в ней. Все, для кого власть старается и на чье присутствие в основном рассчитывает в назначенный день, это пожилые люди и люди не понимающие, куда именно их зовут, считает лидер ФБК.

"Эти поправки уже приняты, сегодня, потому что проголосовали все субъекты РФ. Все, что осталось, это просто уже грандиозное шоу для обмана пенсионеров и для обмана тех, у кого все плохо с законами и кто не хочет углубляться в юридические подробности. И Путин, и Дума, и ЕдРо четко все сделали по процедуре. Но поскольку все это мухлеж, они прибавили к этому вишенку на торте - вот это дополнительное голосование, типа, кашу маслом не испортишь", - заметил он на собственном YouTube-канале.

В пользу своего тезиса о "разводе пенсионеров", по мнению Навального, говорит несколько фактов: не будет наблюдения от партий, не будет раздельного подсчета голосов "надомников" и проголосовавших в интернете. Но самое главное для оппозиционера во всей истории с поправками - то, что Владимир Путин побоялся провести настоящий полноценный референдум. На нем, убежден политик, действующий президент остался бы ни с чем.

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