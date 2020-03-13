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13:20

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отменены из-за коронавируса

фото ЗакС политика Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отменены из-за коронавируса

Запланированные на грядущую неделю матчи, которые должны были пройти в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы, отменены ввиду опасного распространения коронавируса, следует из заявления Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Не состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов 17 и 18 марта, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы 19 марта, а также матчи ¼ финала Юношеской лиги УЕФА 17 и 18 марта.

Добавим, в нескольких европейских городах  с 12 июня по 12 июля должен пройти Евро-2020. В его рамках Петербург примет три матча группового этапа: 13, 17 и 22 июня. Кроме того, на "Газпром Арене" 3 июля должен состояться один из четвертьфиналов. 

Жертвами китайского коронавируса, который "зародился" в провинции Ухань в КНР, стали уже почти 5 тысяч человек. В марте заболевание перекинулось из Китая в Европу. 11 марта стало известно о 8 россиянах, у которых выявили наличие вируса в организме. В тот же день члены Всемирной организации здравоохранения, собравшись на брифинге, приравняли распространяющуюся по всем континентам коронавирусную инфекцию к пандемии и призвали правительства использовать жесткие способы противодействия заразе.

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