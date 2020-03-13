Все российские регионы одобрили изменение Конституции

Все 85 региональных законодательных собраний и гордум России за два дня одобрили внесение правок в Конституцию, делится ТАСС.

Необходимый минимум в 57 субъектов РФ был достигнут еще накануне, 12 марта. Теперь закон поступит на проверку в Конституционный суд.

11 марта коррективы одобрили в Госдуме, а чуть позднее в тот же день - и в Совете Федерации.

Предполагается, что в Основной закон страны будут внесены такие изменения, как усиление роли Государственного совета, сокращение судей КС РФ и право президента на их увольнение, а также ужесточение требований к кандидатам на выборные должности и закрепление прожиточного минимума на уровне МРОТ, а также индексация пенсий.

Более того, в Конституции будет закреплен приоритет российского права над международным и убрано слово "подряд" из положения, позволяющего гражданам избираться президентом страны не более чем на два срока. Также документарно будет закреплено понятие "бог".

Одобрена была и резонансная поправка единоросса и космонавта Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина.