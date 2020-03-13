18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:45

Все российские регионы одобрили изменение Конституции

фото ЗакС политика Все российские регионы одобрили изменение Конституции

Все 85 региональных законодательных собраний и гордум России за два дня одобрили внесение правок в Конституцию, делится ТАСС.

Необходимый минимум в 57 субъектов РФ был достигнут еще накануне, 12 марта. Теперь закон поступит на проверку в Конституционный суд.

11 марта коррективы одобрили в Госдуме, а чуть позднее в тот же день - и в Совете Федерации.

Предполагается, что в Основной закон страны будут внесены такие изменения, как усиление роли Государственного совета, сокращение судей КС РФ и право президента на их увольнение, а также ужесточение требований к кандидатам на выборные должности и закрепление прожиточного минимума на уровне МРОТ, а также индексация пенсий.

Более того, в Конституции будет закреплен приоритет российского права над международным и убрано слово "подряд" из положения, позволяющего гражданам избираться президентом страны не более чем на два срока. Также документарно будет закреплено понятие "бог".

Одобрена была и резонансная поправка единоросса и космонавта Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:51 Навальный о голосовании по поправкам: Это просто грандиозное шоу для развода пенсионеров

10:57 Кузбасских школьников принудили написать сочинение на тему поправок в Конституцию

12 марта, 22:25 Критика поправок в Конституцию: доступ ограничен

12 марта, 19:16 Невзоров отметил недостатки "режиссуры" в посещении Путиным Госдумы

12 марта, 18:50 ВЦИОМ: 64% россиян готовы проголосовать за изменение Конституции

12 марта, 18:44 Четверо смелых против «космической» поправки

12 марта, 18:28 Веллера покорность народа смущает больше, чем обнуление президентских сроков

12 марта, 18:05 Столичная мэрия отказалась согласовывать митинг против обнуления сроков Путина

12 марта, 17:21 Депутат якутского Госсобрания сдала мандат, протестуя против поправок в Конституцию

12 марта, 16:32 Задержанных у ЗакСа активистов оставляют на ночь в отделе полиции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:35 Экологи встревожены сжиганием отходов после их жалобы на свалку в Морозовке

15:21 Резник поинтересовался у Смольного, сдавал ли вице-губернатор Соколов тест на коронавирус

15:21 Вице-премьер Чернышенко о ремонте консерватории: Стыд и вандализм

14:47 Беглов ввел ограничения на проведение массовых мероприятий в Петербурге

14:43 Комитет по внешним связям из-за коронавируса перенес на осень поездку во Вьетнам и еще три мероприятия

14:27 В Ленобласти подтвердился первый случай заражения коронавирусом

14:16 КГИОП включил ДК им. Газа в реестр объектов культнаследия

13:45 Все российские регионы одобрили изменение Конституции

13:43 Беглов и Дрозденко будут бороться с коронавирусом совместными усилиями

13:20 Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отменены из-за коронавируса

13:05 Начальника архивного комитета отправили в отставку

12:56 Двоих офицеров столичной полиции уволили за фото на фоне трупов в морге

12:51 Навальный о голосовании по поправкам: Это просто грандиозное шоу для развода пенсионеров

12:21 "Показан пожилым диктаторам": Loketski придумал средство против демократии - "Обнулин"

12:10 Шнуров обратился к противникам его нахождения в политике

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru