Мэрия Москвы не согласовала митинг против "узурпации власти", сославшись на коронавирус

Организаторы столичного митинга против обнуления президентских сроков Владимира Путина, поправок в Конституцию и "узурпации власти" известили о том, что мэрия отказалась согласовывать их мероприятия, сославшись на угрозу распространения коронавируса и нормативный акт, запрещающий проводить мероприятия численностью более 5 тысяч человек.

"Но почему тогда не отменяют и само голосование?" - задается вопросом политик Андрей Пивоваров у себя в Twitter.

Накануне мэрия не санкционировала митинг против поправок в Конституцию, запланированный Либертарианской партией.

Ранее сегодня запрет на проведение массовых мероприятий наконец ввел петербургский градоначальник Александр Беглов. Вероятнее всего, аналогичные митинги в Северной столице также не будут согласованы.

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